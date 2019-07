Ana Gomes responde ao PS: "Não abdico de usar a minha cabeça"

T.R.A. Hoje às 10:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A ex-eurodeputada socialista reagiu ao PS, que se demarcou das suas afirmações sobre a transferência de João Félix para o Atlético de Madrid: "Sendo socialista e não apparatchik, não abdico de dar uso à minha cabeça", afirmou, aproveitando para mandar uma bicada a Carlos César.

"Agradeço ao presidente [do PS] Carlos César o afã de esclarecer o óbvio: não represento o PS e o que digo e escrevo só me vincula", escreveu a diplomata socialista esta manhã de sexta-feira no Twitter.

O agradecimento irónico surge depois de, na quinta-feira, e a pedido do presidente do Benfica, o presidente do PS se ter demarcado das afirmações feitas por Ana Gomes sobre a transferência de João Félix. "Não será negócio de lavandaria?", tinha questionado a Ana Gomes.

O rápido esclarecimento do presidente do PS não ficou sem resposta da ex-eurodeputada. "Sendo socialista e não apparatichik, não abdico de dar uso à minha cabeça... Já César usa o que pode face a Vieira: a César o que é de César. E viva o Partido Socialista".

Luís Filipe Vieira tinha escrito uma carta a Carlos César pedindo uma clarificação do partido pois "o silêncio continuado do PS pode ser publicamente lido e entendido como aceitação tácito ou, pelo menos, tolerância quanto ao respetivo teor"

A resposta surgiu poucas horas depois: "as opiniões de Ana Gomes refletem apenas uma posição própria e pessoal", escreveu Carlos César, frisando que o PS "não tomou qualquer posição institucional sobre o assunto objeto dessas informações".