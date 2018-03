Agitação do mar vai agravar-se e ondas podem chegar aos 12 metros

Hoje às 01:00 Facebook

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional estão a alertar para o agravamento das condições do estado do mar nos próximos dias, com ondulação entre os 08 e os 12 metros.

"As condições do estado do mar vão ser fortes. A situação vai alterar-se e a ondulação pode andar entre os 08 e os 12 metros, com possibilidade de galgamento em algumas zonas", disse à Lusa o comandante Fernando Pereira da Fonseca, porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional.

Segundo o responsável, vai ser realizada uma conferência de imprensa esta sexta-feira, pelas 11.30 horas, no Instituto Hidrográfico, que tem como objetivo alertar as pessoas para as alterações que se vão registar.

"Não queremos entrar em alarmismos, mas sim alertar as pessoas para a necessidade de adotarem um comportamento defensivo e terem cuidado", explicou Fernando Pereira da Fonseca, adiantando que, em determinados picos, a ondulação pode atingir os 15 metros.

Na conferência de imprensa vão estar presentes o porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, Fernando Pereira da Fonseca, e o tenente Quaresma, do Instituto Hidrográfico.