Alternativa ao SIRESP só permite falar um de cada vez

Proteção Civil admite ao primeiro-ministro que a rede rádio dos Bombeiros "atrasa a comunicação" e só permite a ligação após "várias tentativas". É de 1982.

A Rede Operacional dos Bombeiros (ROB), que durante todo o período de incêndios foi apresentado pela Autoridade Nacional Proteção Civil (ANPC) como "redundância" ou "alternativa" para fazer face às falhas do SIRESP, afinal tem sérias limitações, chegando a atrasar as comunicações em cenários mais complexos, como foi o caso do incêndio de Pedrógão. As limitações da ROB são assumidas pela ANPC, num comentário pedido pelo JN, acrescentando que a rede é de 1982, mas garantindo que a manutenção é sempre feita.

