António Costa anuncia ajuda aos desalojados do incêndio de Monchique

JN Hoje às 18:55

Twitter

O primeiro-ministro, António Costa anunciou esta sexta-feira que os desalojados dos incêndios de Monchique vão ser ajudados e também um programa de reordenamento económico.

Em conferência de imprensa, após uma reunião com autarcas afetados pelo incêndio que deflagrou na há uma semana e entidades da região do Algarve, o primeiro-ministro garantiu que, após o incêndio em Monchique ter sido dado como extinto, a prioridade é "o apoio aos desalojados, apoio à reconstrução das habitações danificadas, apoio à alimentação animal e restabelecimento do potencial produtivo, resposta a empresas e linha de financiamento para as unidades hoteleiras, estabilização de emergência dos solos e um programa de reordenamento económico desta serra".

A ajuda que irá ser prestada aos desalojados não terá um apoio específico, esclareceu Costa, mas será integrada no "Porta de Entrada" - Programa de Apoio ao Alojamento Urgente.

A partir da próxima semana, a Segurança Social vai abrir quatro linhas de atendimento para apoios sociais de emergência e duas unidades móveis vão estar no terreno, de modo a ajudarem a tratar de documentos de identificação perdidos durante o incêndio ou apoio na área agrícola.

Quanto ao número de casas destruídas durante o incêndio que deflagrou durante oito dias no concelho, foram 17, mas ainda está a ser verificado se existem mais e se são de primeira habitação.

O primeiro-ministro anunciou que o presidente da Câmara de Monchique vai liderar a elaboração de um programa de reordenamento económico desta serra.

O Ministério da Agricultura tem em funcionamento na Herdade do Patacão, em Faro, um centro de entrega de ração de emergência, palha e feno para distribuição aos animais das explorações afetadas pelo incêndio de Monchique. Segundo os últimos dados divulgados, até ao momento foram recolhidos cerca de vinte animais.

O incêndio rural, combatido por mais de mil operacionais e considerado dominado na manhã desta sexta-feira, deflagrou no dia 3 à tarde, em Monchique, distrito de Faro, e atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afetado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).

Há 41 feridos, um dos quais em estado grave (uma idosa que se mantém internada em Lisboa).

De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, as chamas já consumiram cerca de 27 mil hectares.