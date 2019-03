Aplicação no telemóvel permite consulta médica

Dina Margato Hoje às 08:04 Facebook

Falta pouco para poder comunicar com o seu médico através de uma chamada com imagem no telemóvel. A consulta através de uma aplicação móvel (app) vai estar disponível até ao final do ano no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O projeto-piloto avança este semestre e o alargamento está previsto até ao fim do ano. Estas consultas serão sobretudo úteis a doentes crónicos, mas dependem sempre da vontade do médico.

"Estamos a trabalhar para que seja possível, até ao final do ano, ter operacional a plataforma de registo eletrónico que permitirá ao cidadão contactar diretamente, recorrendo ao telemóvel, um profissional de saúde do SNS: médico ou enfermeiro", adianta Henrique Martins, presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Trata-se de uma solução de "telemedicina que permite ligar a app do cidadão à app do médico, o que significa que, se eles quiserem - depende sempre da vontade do médico - estando um na China e outro no Japão, podem fazer a sessão", explica o responsável, na véspera do arranque do Portugal eHealth Summit 2019, sobre a aplicação das tecnologias na saúde, que hoje começa em Lisboa, e que tem como pontos fortes de reflexão a cibersegurança e a regulamentação.