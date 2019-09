App para daltónicos criada por jovens vence prémio

Catarina Mendes Hoje às 10:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Alunos do 11.º ano dos Pupilos do Exército desenvolveram aplicação que facilita a vida a quem não identifica cores. Participaram mais de 300 escolas.

"Color You", uma aplicação que visa integrar e facilitar o quotidiano das pessoas daltónicas, ganhou esta sexta-feira o 1.º prémio do ensino secundário do concurso Apps for Good. A final, que teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa atribuiu 10 prémios e contou com a participação de 22 equipas de escolas de todo o país.

Priscila Andrade, da organização do evento, explicou ao JN que a Apps for Good tem como objetivo "juntar professores e alunos para resolverem problemas sociais através do desenvolvimento e da criação de aplicações para smartphones e tablets", uma iniciativa que vai já na 5.ª edição.

Os cinco alunos do Instituto dos Pupilos do Exército, com 17 e 18 anos, explicam que a "Color You" "permite [aos daltónicos] obter informação da cor através de uma imagem retirada da galeria ou de uma fotografia". No futuro, pretendem "continuar a desenvolver a aplicação, melhorar com novas funcionalidades e incluí-la no Google Play". Cada um recebeu um tablet e uma powerbank.

Inicialmente estavam em competição mais de mil alunos, tendo sido eliminados ao longo dos quatro encontros regionais. Além do 1.º prémio do ensino secundário, foram atribuídos mais nove: 2.º e 3.º prémio do secundário, 1.º,2.º e 3.º do básico, prémio Jovem Aluna.pt, prémio do público e prémio Cooler Planet, que receberam computadores e vales.

No concurso participaram 323 escolas de todo o país, com o envolvimento de 836 professores.