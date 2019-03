São ainda demasiados desafios. Mas, por estes dias, centro-me no combate à violência de género e doméstica. É preciso fazer mais para prevenir desfechos fatais e podem contar com o empenho do Ministério Público. Estão a ser ultimadas medidas internas que permitem uma maior eficácia no domínio criminal e no da proteção das vítimas. Mas é necessário também mudar mentalidades. Esse desafio convoca-nos a todos