Associações de Estudantes da FEP e do ISEP assinam protocolo com U-WORLD

Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A U-WORLD, empresa portuguesa que concebe, promove e gere residências universitárias e as suas comunidades, assinou esta semana dois protocolos: um com Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto (AEFEP) e outro com a Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto (AEISEP), que agora são parceiras no que diz respeito ao apoio aos estudantes e na divulgação das respetivas ações junto da comunidade académica.

Com estes protocolos, a U-WORLD, que pretende até 2021 construir uma residência universitária na cidade Invicta, compromete-se a oferecer aos estudantes da FEP e do ISEP um desconto na tarifa de alojamento nas suas residências e a permitir a presença efetiva da AEFEP e da AEISEP na incubadora de start-ups, que será integrada na Residência Universitária do Porto.

Adicionalmente, a U-WORLD providenciará aos cerca de 11000 estudantes das duas instituições o acesso a um leque de serviços criados não só para os futuros residentes das unidades da U-WORLD, mas para toda a comunidade académica, nomeadamente ao "Programa de Bolsas Abertas da UWORLD".

"Este é o primeiro de muitos protocolos que queremos estabelecer com as associações de estudantes. Não somos apenas uma promotora e gestora de residências universitárias, queremos fazer parte da comunidade e desempenhar um papel de cooperação com os estudantes e as entidades universitárias", refere Paulo Ribeiro, Diretor Geral da U-WORLD.

Para Miguel Gomes, presidente da AEFEP, o projeto enquadra-se nas reivindicações que a associação tem feito por melhores residências para os estudantes: "Queremos o melhor para os nossos alunos e associarmo-nos à U-World mostra que estamos na luta por melhores soluções de alojamento. Além disso, este projeto completa o nosso trabalho que diz respeito à criação de uma comunidade universitária.

Já Daniel Magalhães, presidente da AEISEP, salientou os benefícios desta parceria, nomeadamente no que diz respeito à inserção dos estudantes no mercado de trabalho: "Quanto conhecemos o projeto U-WORLD ficamos bastante entusiasmados, porque pode trazer muitos benefícios para os estudantes do ISEP, não só em relação ao alojamento, mas também no apoio que é prestado para a integração dos alunos no mercado de trabalho".