Bombeiro ferido com gravidade e chamas entram no concelho de Mação

O combate às chamas no distrito de Castelo Branco provocou ferimentos em quatro bombeiros, um deles ferido com gravidade, revelou a Proteção Civil

"Existem quatro bombeiros feridos. São situações de três feridos leves e de um ferido mais grave. Foram transportados à unidade hospitalar, estão em acompanhamento", explicou o adjunto de operações nacional Alexandre Penha, na sede da ANEPC, em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, durante um 'briefing' com jornalistas para um ponto de situação dos incêndios rurais no país.

Os quatro bombeiros ficaram feridos no combate ao incêndio no concelho da Sertã, em Castelo Branco, distrito no qual também lavra outro incêndio no concelho de Vila de Rei.

"Vários incêndios florestais no distrito de Castelo Branco, no concelho da Sertã e de Vila de Rei. Neste momento temos quatro ocorrências ativas que estão com 387 operacionais, 109 veículos e 15 meios aéreos. Temos também envolvidas máquinas de rasto que estão a tentar fazer o combate às chamas", referiu Alexandre Penha.

Incêndio de Vila de Rei chegou a Mação

Vila de Rei Foto: Fernando Fontes/Global Imagens

Uma frente do fogo que atinge o concelho de Vila de Rei entrou "com bastante violência" no concelho de Mação cerca das 20 horas, disse à Lusa o responsável pela proteção civil de Mação.

António Louro adiantou que se trata de uma frente de fogo com oito quilómetros, que entrou no concelho de Mação (distrito de Santarém) na zona de Azinhal, Cardigos e Vinha Velha. As chamas avançam "com muita violência", registando-se "muito vento" no local, acrescentou.

De acordo com o mesmo responsável, as próximas horas vão ser "muito difíceis", adiantando que as operações estão centradas na proteção às populações.

Atrás desta frente de fogo há mais dois incêndios ativos no distrito de Castelo Branco que se dirigem também para Mação, segundo a mesma fonte.

Dois incêndios que atingem desde as 15 horas os concelhos de Vila de Rei e da Sertã, no distrito de Castelo Branco, estão a mobilizar 13 meios aéreos e mais de 500 operacionais.