Bombeiros de regresso a casa retidos pela GNR devido a autocarro velho

A GNR reteve nas portagens de Alverca, na A1, um autocarro que transportava um grupo de bombeiros, que esteve no combate às chamas em Vila de Rei e Mação e rumava a casa.

Devido a diversas anomalias no veículo, a paragem durou cerca de uma hora e implicou a intervenção da Proteção Civil para desbloquear o caso.

A Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), proprietária do veículo, anunciou, esta quarta-feira à tarde, que mandou abrir um inquérito ao incidente.

Um Grupo de Reforço para Incêndios Florestais (GRIF) de Setúbal, constituído por vários bombeiros de corporações daquele distrito, foi mandado parar esta terça-feira à noite junto às portagens de Alverca, na A1, no sentido Norte - Sul.

Os bombeiros seguiam num autocarro da Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), requisitado pela Câmara Municipal do Barreiro, em direção a casa, quando foram travados numa operação STOP da GNR.

As autoridades terão detetado várias anomalias no veículo, tendo retido o mesmo durante cerca de uma hora - de acordo com os relatos nas redes sociais de alguns dos bombeiros que estavam no local. Todos estavam sem comer há várias horas.

O JN apurou que o GRIF era constituído por bombeiros das corporações de Pinhal Novo, Moita e Sesimbra, e que só após a intermediação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal é que foi possível a GNR deixar o veículo seguir.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) remeteu para a autarquia qualquer explicação.

Já a Câmara Municipal do Barreiro, que é proprietária dos TCB, questionada pelo JN, remeteu a responsabilidade de qualquer esclarecimento sobre o caso para a transportadora.

"Confirmamos que uma viatura de turismo dos TCB foi alvo de uma operação STOP efetuada pela GNR-BT junto às portagens de Alverca, sobre o qual foi aberto um processo interno de averiguações", assegurou, entretanto fonte oficial da empresa de autocarros que servem o Barreiro e a Moita.

Segundo os relatos do episódio, que estão a ser partilhados via Facebook, estes bombeiros tinham estado entre 24 a 48 horas no combate aos fogos. "É inadmissível que a Câmara do Barreiro mande um autocarro destes para fazer a rendição só porque os bombeiros vêm sujos e muito cansados e sem jantar", refere-se.