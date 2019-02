Calor do fim de semana põe 60 concelhos em risco de incêndio

Nuno Miguel Ropio Hoje às 10:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Temperaturas máximas estarão dois a cinco graus acima da média até quarta-feira. Proteção Civil reforça meios operacionais em todos os distritos.

O aumento das temperaturas até terça-feira vai pôr 60 municípios em perigo de incêndios, a maioria no Centro do país e no Algarve. Seis deles estarão em risco elevado na terça-feira, devido ao tempo seco e ao vento que se fará sentir. Ainda é inverno, mas os termómetros poderão chegar aos 24 graus. Esta previsão levou a Proteção Civil a reforçar a prontidão dos meios operacionais terrestres em todos os distritos, a que se juntarão os dez helicópteros e quatro aviões anfíbios contratados aos privados e agora geridos pela Força Aérea.

Hoje, o aumento do risco de incêndio começa por circunscrever-se a Alcoutim, mas amanhã já se alarga a mais quatro concelhos - Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Nisa (distrito de Portalegre). Na segunda, o alerta cresce ainda mais, com Alportel, Loulé, Lagos e Aljezur a correrem perigo elevado de fogos florestais.