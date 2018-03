Câmaras vão pagar dívida de 225 milhões de água em 25 anos

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:40 Facebook

Governo propõe empréstimo a juros mais baixos para acabar com a dívida histórica dos municípios ao grupo Águas de Portugal.

As câmaras devem 225 milhões de euros às empresas que captam e fornecem água e tratam os esgotos do concelho. O Governo avançará até ao fim de março com um regime extraordinário para tentar limpar, em definitivo, esta dívida histórica, permitindo a regularização em 25 anos. A solução depende da adesão voluntária das autarquias, mas grande parte não reconhece o valor das faturas apresentadas pelas empresas.

