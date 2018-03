Carlos Daniel vai ser o novo diretor de Informação da RTP

JN Ontem às 22:58 Facebook

Carlos Daniel será o próximo diretor de Informação da RTP, assumindo o cargo em abril, apurou o JN. O jornalista, de 48 anos, é, atualmente, o rosto do "Jornal da Tarde", na RTP1.

Carlos Daniel é a escolha da administração da RTP, liderada por Gonçalo Reis, para o cargo de diretor de Informação, ocupado por Paulo Dentinho deste 2015.

Esta será mais uma das mudanças na estrutura da estação pública, depois das saídas de Daniel Deusdado, de diretor de programas, e de Nuno Artur Silva e Cristina Vaz Tomé da administração. No caso de Nuno Artur Silva, o Conselho Geral Independente da RTP decidiu não convidá-lo a prolongar o mandato, por este manter uma ligação às Produções Fictícias. A administração da RTP, segundo informações recolhidas pelo JN, já terá mesmo comunicado a mudança a Paulo Dentinho, atual diretor de Informação.

Carlos Daniel de Bessa Ferreira Alves, nascido em Paredes há 48 anos, é licenciado em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e iniciou a carreira no jornalismo em 1989, na Rádio Comercial, com passagem pela rádio TSF, onde efetuou relatos de futebol. Em 1991, ingressou na RTP como pivô de vários espaços informativos e em 2000 transferiu-se para a SIC, onde esteve até 2001, ano em que regressou à RTP, onde foi subdiretor de Informação, entre 2001 e 2006, e diretor-adjunto da RTP N, entre 2008 e 2010. Foi, ainda, colunista do Jornal de Notícias.

Atualmente, o jornalista portuense apresenta o "Jornal da Tarde", da RTP1, os jogos da Liga dos Campeões, do mesmo canal, e o "Fronteiras XXI", na RTP3. Anteriormente apresentou o "Trio d'Ataque", assim como "Debate da Nação" e "À Noite As Notícias" na RTPN, tendo ainda moderado o "Ordem do Dia" e o "Termómetro Político", na RTP Informação.