JN Hoje às 12:06, atualizado às 12:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério da Agricultura anunciou, esta quinta-feira, ter apreendido 99 kg de carne de vaca contaminada proveniente da Polónia, tendo já encaminhado o produto para destruição.

O canal de notícias Euronews revelou, esta quinta-feira de manhã, que Portugal é um dos nove destinos da carne proveniente de um matadouro filmado a aproveitar carcaças de animais feridos ou doentes.

"A prioridade, agora, é retirar do mercado todos os produtos oriundos deste matadouro", disse, em comunicado, o comissário europeu para a segurança alimentar, Vytenis Andriukaitis. Segundo o Ministério da Agricultura, "as autoridades nacionais desencadearam de imediato todas as diligências, tendo apreendido a totalidade do lote de carne" num único operador.

O escândalo foi revelado no sábado, através de imagens captadas de forma clandestina pelo canal TVN24. Num matadouro da região de Mazóvia, a pouco mais de 100 quilómetros da capital polaca, Varsóvia, o filme mostra funcionários do matadouro a retirar feridas, tumores e outros sinais de que a carne estava imprópria antes de a preparar para venda.

Esta carne, tratada sem o mínimo controlo veterinário ou sanitário, terá chegado a nove países, entre estes Portugal, e deixou a União Europeia em alerta, uma vez que a Polónia é um dos maiores produtores de carne bovina do Velho Continente, exportando 85% do que produz, maioritariamente para países parceiros.

"Peço aos Estados-membros afetados que tomem medidas rápidas", disse Vytenis Andriukaitis. "Exorto as autoridades polacas a concluírem urgentemente as suas investigações, tomando todas as medidas necessárias para garantir o respeito da legislação da UE, incluindo sanções eficazes, rápidas e dissuasivas contra os autores de um comportamento criminoso que representa um risco para a saúde pública e retrata um tratamento inaceitável dos animais", acrescentou.

Além de Portugal, a carne terá chegado ainda a países como Estónia, Finlândia, França, Hungria, Lituânia, Roménia, Suécia e Espanha.

A "Direcção-Geral de Alimentação Veterinária reforçou a fiscalização dos matadouros, uma vez que alguns funcionam como interpostos de carne. Outras entidades, como a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), reforçaram o controlo de outros pontos de distribuição de carne."