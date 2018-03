Condutor culpado por acidente que matou 12 portugueses em França

SANDRA FERREIRA Hoje às 00:30 Facebook

O Gabinete de Investigação de Acidentes de Transporte Terrestre francês concluiu o relatório do acidente ocorrido a 24 de março de 2016, em Moulin, que vitimou 12 portugueses emigrados na Suíça.

Aquele gabinete atribui ao comportamento do condutor, Ricardo Pinheiro, na altura com 19 anos, a causa direta do sinistro. Ao condutor é imputado um comportamento "inadequado" e "perigoso". Isto porque, não tendo visibilidade suficiente, fez uma ultrapassagem em velocidade excessiva (a 105 km/h quando o limite era de 90 km/h), num veículo "em estado deplorável" .

