Constâncio vai "investigar" negócios de Berardo

Ex-governador do Banco de Portugal mantém no Twitter afirmação de que não se lembra de ter aprovado empréstimo a Joe Berardo há 15 anos.

Vítor Constâncio reagiu hoje no Twitter à notícia de que o Banco de Portugal (BdP), que liderava em 2007, aprovou o crédito de 350 milhões de euros ao empresário Joe Berardo, com o intuito de este se tornar acionista maioritário no BCP. O ex-governador do BdP mantém a versão que prestou à Comissão de Inquérito Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, no final de março: não se lembra.

Ao leitor que confrontou Constâncio com a notícia desta sexta-feira do Público, que invoca documentação que comprova que o BdP aprovou o crédito a Joe Berardo, em 2007, quando o ex-governador tinha dito que o BdP nunca tem conhecimento antecipado de tais operações, o gestor respondeu que está a "investigar essas informações". Vítor Constâncio mantém que não tem "qualquer memória de nada do género há 15 anos" e que "normalmente o supervisor (enquanto instituição) não interfere em operações concretas daquela natureza".

Para dar a Constâncio uma "oportunidade para poder refrescar a memória", o deputado do PSD Duarte Pacheco disse que o ex-governador do BdP vai tornar a ser chamado ao Parlamento. O Bloco de Esquerda tomou idêntica iniciativa e o CDS não se opõe. A deputada Cecília Meireles disse, mesmo, que "caso se comprove que mentiu, deve enviar-se imediatamente para o Ministério Público".

A outro leitor, o ex-governador disse, mesmo, que a notícia do Público "não é verdade" e que nunca o questionaram sobre o assunto: