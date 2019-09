Costa desdramatiza "dois terços" do Parlamento à Esquerda

Nuno Miguel Ropio Hoje às 21:52 Facebook

António Costa desvalorizou esta quinta-feira o aviso de Assunção Cristas de que, se o Centro-Direita não se mobilizar, a maioria parlamentar de Esquerda pode sair reforçada. Aliás, o líder do PS mostrou-se quase sempre à defesa, perante a presidente centrista apostada em desmontar a imagem de um Governo das contas em dia.

Finalmente o primeiro debate das legislativas à seria e digno desse nome. No frente a frente de António Costa e Assunção Cristas, na TVI, o líder do PS assumiu-se como um governante de boas contas, acusando a centrista de ter propostas que "conduziriam a um brutal desequilíbrio das nossas contas públicas". Já a presidente do CDS voltou a defender que o Governo PS levou a cabo a maior carga fiscal sobre os portugueses.

Tal como era expectável, tendo em conta os embates parlamentares nesta legislatura, foi fleumática a discussão entre os dois líderes partidários ao longo de 30 minutos, com Costa - apesar de ter apostado inicialmente em desmontar as propostas eleitorais centristas - a ter de acompanhar o passo de Cristas, que se mostrou mais aguerrida que nunca.