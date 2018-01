Costa diz que Centeno terá tido "boas razões" para pedir bilhetes grátis

Hoje às 13:10, atualizado às 13:14 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu, este sábado, que, se o ministro das Finanças pediu bilhetes ao Benfica para assistir a um jogo frente ao F. C. Porto na bancada presidencial, "certamente tinha boas razões".

Em declarações aos jornalistas, à saída de uma visita ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, António Costa considerou que "não há polémica" na notícia confirmada esta sexta-feira pelo gabinete de Mário Centeno.

"Não há polémica nenhuma. Se o fez, é porque certamente tinha boas razões para o fazer", afirmou o primeiro-ministro, quando questionado sobre o pedido de dois bilhetes para o Benfica - F. C. Porto da época passada, feito por Mário Centeno ao clube da Luz.

A notícia, inicialmente avançada pelo "Observador", foi confirmada pelo gabinete de Mário Centeno, que justifica o pedido com a necessidade de garantir a "segurança pessoal" do governante, em eventos públicos como jogos de futebol.

"Os acessos em causa, que eram para assistir ao jogo na tribuna presidencial, não são comercializáveis, pelo que não têm um preço de venda definido", lê-se na resposta enviada por fonte do gabinete do ministro das Finanças ao JN.

A mesma fonte acrescentou ainda que o Secretário de Estado do Tesouro e um membro do Gabinete do Ministro das Finanças também assistiram ao jogo em causa, tendo comprado bilhetes para o efeito.