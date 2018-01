Estado não sabe quantas crianças estrangeiras estão à sua guarda

LEONOR PAIVA WATSON Hoje às 00:40 Facebook

Vários meninos institucionalizados estão em situação irregular e sem apoios. Estado não sabe quantos são. Assunto vai a debate parlamentar.

Pedro (nome fictício) está à guarda de uma instituição do Estado, tem deficiência múltipla, mas não tem direito a ajudas técnicas para uma cadeira de rodas. Porquê? Porque é uma criança estrangeira, que foi abandonada pela mãe na maternidade, e o pai está cá ilegal e sem condições para ficar com ele. Pedro está, portanto, institucionalizado e em situação irregular. Em Portugal há inúmeras crianças assim: acolhidas, ilegais, privadas de direitos básicos, mas o Governo não sabe quantas são. Quem dirige as instituições diz que "a lei tem de mudar". O assunto vai a debate amanhã no Parlamento.

