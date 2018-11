Deputada suspeita de assinar presenças de Silvano reage

Nuno Miguel Ropio Hoje às 15:35, atualizado às 15:43 Facebook

Twitter

A deputada do PSD Emília Cerqueira prepara-se para explicar por que surge numa imagem no computador do Parlamento onde foi registada a presença de José Silvano nos dias em que faltou.

Desde terça-feira que a bancada do PSD tem na sua posse as imagens de quem tinha passado pelo computador, como o JN adiantou na edição impressa de ontem numa delas, surge Emília Cerqueira.

Ao telefone, Emília Cerqueira, eleita por Viana do Castelo disse então ao JN que era pública a sua amizade com José Silvano, mas desmentiu que tivesse assinado a presença do dirigente do PSD.