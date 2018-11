Deputado do PSD votou contra Orçamento, sem estar na AR

Hoje às 00:28 Facebook

Twitter

O deputado do PSD Feliciano Barreiras Duarte votou contra o Orçamento do Estado mesmo sem estar na Assembleia da República, no dia 30 de outubro, quando decorreu a votação na generalidade, segundo noticiou o jornal Observador e o Sapo 24.

De acordo com o regimento do Parlamento, a votação tem de ser presencial e não há outra forma de votar sem os deputados colocarem a sua password pessoal. O que indica que algum deputado se registou e votou pelo antigo secretário-geral do PSD.

Fonte autorizada admitiu ao Sapo 24 que o deputado se ausentou do Parlamento cinco horas antes da votação devido a uma "emergência familiar" e revelou que o deputado não se recorda "se deixou o sistema (computador) ligado" nem sabe "o que se passou a seguir, pois a sessão [da manhã] terminou entretanto".

No momento da votação, o sistema exige uma confirmação para efeitos de votação, o que significa que alguém teve de colocar a password para votar no lugar de Feliciano Barreiras Duarte.