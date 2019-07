Deputados ganham seis mil euros para ir a casa

Nuno Miguel Ropio Hoje às 07:32 Facebook

Deslocações de deputados custaram à Assembleia da República mais de 1,3 milhões de euros, em 2018. Parlamentares têm "lucro" com o abono.

No ano passado, a Assembleia da República gastou mais de 1,3 milhões de euros com o abono de deslocação à residência dos deputados, o que dá uma média de 6156 euros por cada um, se dividirmos o valor pelos 213 parlamentares que usufruíram deste subsídio. Este ano, o valor já vai em 803 mil euros, o que significa que, até julho, os deputados terão recebido em média 3773 euros para as viagens semanais até casa. Mas aquele que é mais um de vários apoios transformou-se num abono que está a dar "lucro" a muitos deputados.

Como o regulamento da atribuição deste subsídio só prevê o pagamento calculado ao quilómetro (0,36 cêntimos) entre o Parlamento e a sua residência, numa deslocação terrestre por carro particular, quem opta pelos transportes públicos acaba muitas vezes por ser beneficiado.