Empresas não querem vender testes da sida nas farmácias

Catarina Silva Hoje às 09:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Exames de autodiagnóstico já têm enquadramento legal, mas Infarmed não possui registo de marcas que os queiram comercializar. Associação Abraço diz que mercado não é apetecível.

Comprar um teste para diagnosticar o vírus da imunodeficiência humana (VIH) numa farmácia e fazê-lo em casa com resultado na hora, à semelhança de um teste de gravidez, já é possível em Portugal porque a lei o permite. Mas, na prática, ainda não o é. Isto porque ainda nenhuma marca que comercializa estes autotestes se registou no Infarmed. Segundo a associação Abraço, o mercado português não é apetecível.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) acaba de lançar uma circular com regras para a comercialização dos autotestes ao VIH, em conjunto com outras entidades da área. Segundo Isabel Aldir, diretora do Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida, "a circular explica como é que o utente deve atuar, em caso de resultado reativo, e a informação que as farmácias devem dar na hora da compra". O objetivo do documento é orientar o utilizador e quem vai vender os autotestes. E, de acordo com Aldir, "não há nada que impeça uma farmácia de fazer, já hoje, uma encomenda".