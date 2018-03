Ensino Superior dá o dobro do salário do 9.º ano

ALEXANDRA FIGUEIRA Hoje às 00:40 Facebook

Estudar compensa, no salário e no emprego. Mas apesar da recente recuperação na educação, Portugal ainda tem um longo caminho pela frente.

Ter um curso superior pode ser a diferença entre ganhar 17 557 euros por ano, ou 11 398 euros se tiver o Secundário, ou 8596 euros, se não passou do 9.º ano. Por outras palavras, quem tem um canudo ganha o dobro do que quem não passou do 3.º ciclo do Ensino Básico, mostram dados compilados pela Pordata para celebrar o Dia do Estudante. Além de salários mais altos, a formação superior também ajuda a encontrar trabalho. A taxa de desemprego dos licenciados, embora elevada, é menor do que a de pessoas que estudaram 12 ou menos anos.

