Espanha tem planos para reduzir caudais do Tejo e Douro

JOANA AMORIM Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Planos Especiais estão em consulta pública e preveem deterioração da qualidade da água. Especialistas alertam para impacto. Governo diz estar atento.

Espanha tem em consulta pública a revisão dos Planos Especiais de Seca para as suas bacias hidrográficas. Que, entre outros pontos, preveem a redução dos caudais mínimos ecológicos e a deterioração temporária da qualidade da água em situações de seca prolongada. Se é certo que os planos são para aplicar do lado de lá, também é certo para os especialistas que os efeitos se farão sentir do lado de cá. Em quantidade e qualidade. Ao JN, o Governo garante estar atento.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui