Estudantes de Medicina com acesso ilegal a dados clínicos

Conselho das Escolas Médicas aprovou proposta de diploma para vincular juridicamente os estudantes, desde a matrícula, ao dever de sigilo, tal como médicos. Vazio legal prejudica doentes e põe em risco faculdades e hospitais.

O acesso a informação clínica dos doentes por parte dos estudantes de Medicina é ilegal, podendo gerar responsabilidades civis e criminais. Há um vazio legal que não protege os doentes - no seu direito à confidencialidade dos dados clínicos e à privacidade - mas também prejudica os estudantes, os médicos tutores, as faculdades e os hospitais. O tema tem suscitado "enorme preocupação" das escolas médicas que aprovaram recentemente uma proposta de diploma legal para criar o segredo do estudante de Medicina, através da sua vinculação jurídica ao dever de sigilo.

