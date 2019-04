Estudantes e docentes do ISCTE aconselhados a bater em boneco negro

Nuno Miguel Ropio Hoje às 14:48, atualizado às 15:14 Facebook

Os estudantes e docentes do ISCTE, em Lisboa, estão, esta terça-feira, a ser aconselhados a destressar. Foi colocada uma figura humana negra, com um bastão ao lado e a frase "bate-me".

Numa publicação que fez no Facebook, Miguel Vale de Almeida, docente da instituição, denunciou a situação, classificando-a de"pura e simplesmente inaceitável".

Trata-se de um boneco negro, colocado nos corredores do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, com um pequeno cartaz preso no pescoço com o apelo "hit me" [bate-me, em português]. Junto à figura está um bastão. Ao que tudo indica, já ali se encontra há dois dias, a contar com esta terça-feira.

Para o conhecido antropólogo, investigador e ex-deputado, "tanto os organizadores dum evento na área do marketing, quanto a empresa que fornece objetos para alívio do stress (ou lá o que é) demonstram uma escolha ou ignorância inadmissíveis".

Vale de Almeida considera uma "vergonha" o ocorrido, até tendo em conta que "ainda ontem o evento Academia, que recebe alunos do 12º ano, consistiu na apresentação pelos vários departamentos de ciências sociais, da forma como as diferentes disciplinas ajudam ao combate ao racismo".

Ao JN, Gonçalo Reis, um dos membros ligados ao NAMI - Núcleo de Alunos de Marketing do ISCTE-IUL, que organiza o evento, garantiu que "nunca foi intenção causar polémica com o facto deste boneco estar escuro".