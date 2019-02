Ex-secretário de Estado vai liderar o Hospital de S. João

Inês Schreck Hoje às 14:33 Facebook

O ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, vai presidir ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de S. João, no Porto.

Fernando Araújo vai substituir António Oliveira e Silva que, em dezembro, manifestou vontade de não ser reconduzido no cargo.

Segundo apurou o JN, Fernando Araújo foi convidado pela ministra da Saúde, Marta Temido, a dirigir o maior hospital da região Norte, onde se formou e onde dirige o serviço de Imuno-hemoterapia há vários anos.

O convite foi aceite e a nomeação será formalizada em Conselho de Ministros.

Contactado pelo JN, Fernando Araújo não quis comentar.

O ex- secretário de Estado deixou o Governo, em outubro, quando o então ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes foi afastado por António Costa.

Ainda foi convidado a permanecer na equipa ministerial, mas optou por regressar ao Hospital de S. João.

Além de conhecer bem o hospital e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Fernando Araújo domina o dossiê da ala pediátrica do S. João, que previsivelmente será um dos temas fortes do próximo mandato.

Licenciado em medicina e com uma pós-graduação em gestão, Fernando Araújo passou também pela Administração Regional de Saúde do Norte, primeiro como vice-presidente do conselho diretivo e mais tarde, em 2009, como presidente.