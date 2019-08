Falta de técnicos obriga INEM a entregar socorro aos bombeiros

Erika Nunes Hoje às 08:20 Facebook

Técnicos de emergência revoltados com escalas. Socorro cada vez mais assegurado por bombeiros e Cruz Vermelha.

A falta de pessoal está a parar ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) em todo o país, denuncia o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH). Só no mês passado, por exemplo, no Porto, em cinco dias estiveram paradas mais de metade das nove viaturas, ficando o socorro assegurado por bombeiros e Cruz Vermelha.

Os técnicos do INEM "estão a ser escalados para regressar de férias aos sábados, domingos e feriados", segundo Pedro Moreira, presidente do STEPH, que apresentou "queixa das escalas" na Inspeção-Geral das Atividades de Saúde.

