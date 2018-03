Feliciano Barreiras Duarte demite-se de cargo no PSD

Helena Teixeira da Silva Hoje às 19:04 Facebook

O secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, demitiu-se este domingo, um mês após ter sido eleito no congresso e depois de polémicas em torno do seu currículo académico.

"O limite do combate político é quando atinge gravemente a minha família e a expõe ao intolerável", escreveu Feliciano Barreiras Duarte, este domingo, num comunicado que enviou às redacções. O secretário-geral do PSD escolhido por Rui Rio a 16 de fevereiro ficou pouco mais de um mês no cargo.

Num longo texto, o social-democrata diz-se vítima de uma "violência inusitada", razão pela qual apresentou "um pedido irrevogável de demissão", pedido que o presidente do partido já aceitou. Ao mesmo tempo, ressalva, diz ter a "perfeita consciência, como qualquer observador minimamente atento", de que não é ele o alvo dos ataques, mas sim "o líder do Partido e a sua direcção".

Barreiras Duarte garante que sai de "consciência tranquila", e que nunca ganhou nada com nenhuma das acusações que lhe são imputadas. "Não tirei qualquer proveito da Universidade de Berkely - nem financeiro, nem de grau académico, nem profissional, nem político; não procurei qualquer benefício material ou outro, antes pelo contrário, com a questão da morada no Parlamento."