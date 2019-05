Filas cada vez mais longas para o cartão do cidadão

Erika Nunes Hoje às 09:10 Facebook

Sindicatos dizem que faltam funcionários, equipamentos são obsoletos e pode haver nova greve. Concurso para recrutar 130 funcionários aguarda autorização.

Desde o início do ano, a procura para a emissão ou renovação de cartões de cidadão aumentou 24% em todo o país, o que representa mais 308 documentos por dia do que no ano passado. As longas filas no Porto, Maia, Gaia e em Lisboa, e as agendas cheias que chegam a apresentar vagas só para agosto, podem agravar-se e durar até ao fim do ano, devido ao enorme volume de pedidos e renovações. Novas greves podem estar na calha, alertam os sindicatos.