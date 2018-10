Hoje às 18:53 Facebook

Twitter

A agência de notícias internacional Reuters publicou, através do fotógrafo Rafael Marchante, algumas imagens do debate do Orçamento de Estado 2019, esta segunda-feira, na Assembleia da República. Entre essas, houve uma que se destacou.

Há uma fotografia da deputada socialista Isabel Moreira a pintar as unhas durante o debate no Parlamento.