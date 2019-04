Governo não avança com a barragem do Fridão

Carla Sofia Luz Hoje às 10:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo já decidiu: a barragem do Fridão não será construída. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, anunciou, esta terça-feira no Parlamento, que o complexo hidroelétrico da EDP não sairá do papel.

O ministro do Ambiente deu conta do desinteresse da EDP na construção do complexo hidroelétrico, anunciado no Plano Nacional de Barragens em 2009. Em carta enviada ao Governo, a empresa entende que a declaração de impacto ambiental é muito exigente e obriga a investimentos avultados, reconhecendo que ficaria mais barato produzir a mesma energia através da produção solar e eólica.

O desinteresse da EDP foi peça-chave na decisão do Governo, que, concluída a avaliação, considera existirem outras formas de produção de energia com menor impacto ambiental. "O Governo não encontrou razão para contrariar a vontade da EDP e não encontra motivo para que a barragem do Fridão seja construída", sublinhou Matos Fernandes, admitindo que a empresa propôs construir um "projeto mais pequeno" no Fridão. No entanto, a alteração da empreitada para uma obra mais pequena não tem acolhimento legal no código de contratação pública e, por isso, não avançará.

O complexo hidroelétrico foi anunciada no Plano Nacional de Barragens em 2009.