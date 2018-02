Multas nos transportes dão penhora do Fisco

Carla Sofia Luz Hoje às 00:39, atualizado às 00:47 Facebook

Twitter

IMT desenvolve sistema para enviar coimas não liquidadas às Finanças, às quais cabe fazer a cobrança coerciva. Recuperação de multas antigas rende 26 mil euros em quatro meses.

Desde 2014 que as Finanças têm a responsabilidade de cobrar multas dos transportes públicos, mas, em quatro anos, nem um cêntimo foi exigido, acumulando-se mais de 60 milhões de euros de coimas por liquidar. A alteração ao regime sancionatório, publicado em setembro, reforçou o papel do Fisco enquanto responsável pela cobrança coerciva das multas, que, no limite, pode levar à penhora de bens. Até hoje, nada se alterou. O Governo quer pôr fim a essa inação e definiu novas regras no final de janeiro.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui