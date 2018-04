Governo quer obrigar municípios a pagar luz de casas clandestinas

Carla Sofia Luz Hoje às 00:33 Facebook

O Governo quer levar a luz às construções clandestinas e pôr fim às baixadas ilegais.

O regime extraordinário, que visa dotar as famílias pobres de um bem essencial enquanto não mudam para uma casa condigna, atribui às câmaras a responsabilidade de identificar os núcleos sem eletricidade e de dividir a despesa da ligação com o operador. A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) rejeita a solução do Governo por "convalidar situações de ilegalidade".

