Igreja vai fazer testes para proibir seminaristas gays

Bispos averiguam passado dos candidatos, que vão ser sujeitos a testes psicológicos para garantir que não são gays ou pedófilos.

Os candidatos a seminaristas vão ser sujeitos a testes psicológicos e o seu passado será investigado. O objetivo é evitar a admissão de padres com "tendências homossexuais", pedófilos ou com doenças mentais. Os testes serão feitos por psicólogos - ainda estão por definir os procedimentos - e as averiguações sobre a história de vida envolverão as famílias, padres e "senhoras que conheçam o candidato".

