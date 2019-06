Igreja interessada nas residências universitárias

Joana Amorim Hoje às 07:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Governo reúne-se com dioceses para libertarem camas para arrendamento. Há também interesse em reabilitar edifícios. Complemento de alojamento sobe 40%.

Estudantes universitários a residirem em antigos seminários da Igreja pode ser uma realidade já no próximo ano letivo. O Ministério da Ciência e Ensino Superior está a auscultar todas as dioceses sobre a possibilidade de estas colocarem camas no mercado de arrendamento. A recetividade tem sido tal que há dioceses interessadas, inclusive, em reabilitarem o seu edificado, ao abrigo do Fundo de Reabilitação, para o transformar em residências.

Na quarta-feira, o secretário de Estado do Ensino Superior, que está a liderar este processo, reuniu com o cardeal-patriarca de Lisboa, tendo já conversado com os bispos do Porto, Aveiro e Lamego. Amanhã, sexta-feira, tem agendado um encontro com o bispo de Leiria-Fátima. "Estamos a contactar uma a uma para verificar a possibilidade de disponibilizarem camas", explicou, ao JN, João Sobrinho Teixeira.