Ilegalidades na gestão podem ditar queda da Ordem dos Enfermeiros

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) detetou diversos indícios de apropriação de várias quantias dentro da Ordem dos Enfermeiros (OE), levada a cabo pela bastonária Ana Rita Cavaco, e que configuram a prática de vários crimes.

Com base em pagamentos de quilómetros, cabeleireiros e roupas, entre outras despesas sem base legal, os inspetores acusam a atual gestão de viver "à custa" da instituição.

O relatório demolidor da IGAS, a que o JN teve acesso, já chegou às mãos da Polícia Judiciária (PJ) e conclui que o cenário encontrado, relativamente aos últimos três anos, justifica a destituição dos órgão da OE.

A sindicância da IGAS, ordenada pelo Governo em abril, por suspeitas da participação ilegal de Ana Rita Cavaco na organização da "greve cirúrgica" dos enfermeiros, acabou por ir mais além do que era pedido: encontrou um universo contabilístico paralelo, com base em gastos da direção, que configuram a "violação de normas e regras inerentes à realização de despesa".

Ao JN, a bastonária assumiu que "já esperava por este relatório da polícia do Governo" e que "as explicações para as despesas só serão dadas ao Ministério Público".

Apesar de os inspetores denunciarem que durante toda a sindicância se depararam com "atos de denegação" por parte da OE, no acesso a documentação e à contabilidade, o relatório sublinha que foram encontrados "fatos suscetíveis de indiciar e imputar aos órgão da OE" - ou seja, a Ana Rita e ao seu conselho diretivo - comportamentos "não compatíveis com os fins de interesse público".

E quais foram eles? Analisada só uma de pelo menos nove contas bancárias da OE, durante a gestão de 2016 e 2017, e o uso dos cartões de débito, percebeu-se que o destino dado ao dinheiro não foi de acordo com as "finalidades" esperadas.

Detetaram-se o "levantamento reiterado e em diferentes terminais multibanco" de quantias que bateram sempre no máximo permitido diário (400 euros), despesas em cabeleireiros, com vestuário, refeições que totalizaram 6 mil euros, compras no estrangeiros a rondar os 5500 euros e operações bancárias que ascenderam a 7800 euros.

Conclui-se que tantas despesas "sem fundamentação" indiciam "aproveitamento de vantagem patrimonial à custa do erário da OE", configurando desta forma a "prática de infração criminal", daí o envio do processo para a PJ.

No caso de Ana Rita, a sindicância apurou que num da situações indentifiicadas recebeu 10580 euros, em três meses do verão de 2016, como pagamento de quilometragem [0,36 cêntimos/km]. O montante equivale, num dos meses, a 498 quilómetros por dia. "Indicia um complemento de remuneração", refere-se.