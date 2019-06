Indisciplina nas aulas vende mais explicações

Erika Nunes Hoje às 07:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A indisciplina nas salas de aulas está a prejudicar o ensino e é um dos motivos pelos quais cada vez mais pais procuram explicadores para os filhos mais cedo, logo no 1.º Ciclo. A ansiedade e a pressão pelas boas notas justificam que já não se vendam apenas aulas particulares de Matemática, mas também para as línguas, as Ciências e, até, o Português.

É em plataformas online como o OLX que mais se anunciam e procuram explicadores. Com perto de dois mil anúncios na categoria "explicações e aulas particulares", no OLX os termos mais pesquisados nos últimos dois meses são "1.º Ciclo" e "preparação exame". Quanto a disciplinas, a Estatística vem antes da Contabilidade e só depois surgem Físico-Química, Francês, Biologia, Inglês e Português.

"A indisciplina leva os professores a perderem grande parte das aulas a falar de regras e não a dar matéria. As turmas com quase 30 alunos também não ajudam. O resultado é que, quem quiser que os filhos estejam preparados tem de procurar ajuda fora", analisa João Carlos Pereira, um dos líderes do Movimento Professores Precários. Para os profissionais deslocados de casa e com horários incompletos, explica, o rendimento das explicações acaba por ser "uma questão de sobrevivência" para muitos. E trabalho não tem faltado porque "os pais começam a procurar explicadores para os filhos mais cedo, ainda no Ensino Básico".