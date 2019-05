IPMA: "É cedo para antecipar ondas de calor no verão"

Dina Margato Hoje às 11:00 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera sublinha que "não há dados científicos neste momento que possam prever temperaturas acima dos 40 graus, para dias seguidos durante o verão". Esta é a reação às previsões do site AccuWeather, que anunciou dias escaldantes, com o termómetro a marcar 43 graus, e a bater recordes históricos.

"Não sabemos", afirma o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), responsável pelas previsões metereológicas. "É muito cedo para saber" e não há elementos disponíveis que apontem nesse sentido, explica ao JN Vânia Lopes, responsável pela comunicação do organismo.

Recorde-se que, desde terça-feira, o portal norte-americano AccuWeather indica que Portugal será um dos países europeus onde serão esperadas ondas de calor no próximo verão. Uma onda de calor acontece quando as temperaturas estão cinco graus acima do que tem sido média durante os últimos 30 anos e isto durante seis dias seguidos.

Vânia Lopes esclarece que o que está em causa é a "robustez científica" e neste caso "a falta dela" para se avançar com tanta certeza para um cenário de ondas de calor e noites quentes.

O IPMA faz sobretudo previsões das condições meteorológicas para os próximos 10 dias, salienta, e mesmo estas são sempre sujeitas a ajustes. Para o longo prazo, um mês e três meses, as indicações são bastante mais gerais e também cautelosas, e sempre em consonância com o que é divulgado pelo Centro Europeu de Previsões a Médio Prazo, a sua fonte principal.

Nas próximas três semanas, o IPMA prevê temperaturas acima da média (dos últimos 30 anos) entre um e três graus. Nos últimos dias do mês e primeiros dias de junho a subida pode alcançar uma elevação maior: seis graus superior à norma.