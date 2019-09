"Jackpot" do Euromilhões atinge máximo de 190 milhões de euros. E agora?

Hoje às 15:10 Facebook

O sorteio desta terça-feira do Euromilhões terá um primeiro prémio a rondar os 190 milhões, o valor máximo permitido de primeiro prémio daquele jogo, com apostadores em nove países europeus.

Segundo as regras atualmente em vigor, o valor máximo do "jackpot" do Euromilhões é de 190 milhões de euros. Se esse montante for ultrapassado, esta terça-feira, o dinheiro "remanescente irá transitar para o segundo prémio ou para a categoria de prémios imediatamente seguinte onde se registe pelo menos um premiado", explica a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em comunicado colocado no site.

O regulamento do jogo detalha que, caso o primeiro prémio não seja atribuído, o montante em jogo permanecerá no máximo de 190 milhões de euros por mais quatro sorteios. "O montante acumulado é distribuído na categoria de prémios seguinte em que se verifiquem premiados até ao quinto sorteio consecutivo", caso não haja nenhum totalista.

No comunicado, a instituição recorda que o "jackpot" máximo de 190 Milhões de euros foi já atribuído a um apostador de Castelo Branco (a 24 de outubro de 2014), tendo sido o maior prémio de sempre atribuído em Portugal.