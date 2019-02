"Jackpot" no próximo Euromilhões

JN Ontem às 22:52 Facebook

Nenhum apostador acertou, esta sexta-feira, na combinação vencedora do concurso 016/2019 do Euromilhões.

Em jogo, no primeiro prémio do concurso 016/2019 do Euromilhões, estavam 17 milhões de euros. Como não foi apurado nenhum totalista, o próximo sorteio, na terça-feira, terá um "jackpot" previsto de 25 milhões de euros, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa.

O segundo prémio, no valor de 366 mil euros, saiu a três apostadores, todos no estrangeiro.

Com o terceiro prémio, de 36 mil euros, foram apurados sete vencedores, incluindo uma aposta registada em Portugal.