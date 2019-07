Líder do PS/Arouca indicou empresas para o "Aldeias Seguras"

Nuno Miguel Ropio Hoje às 07:35 Facebook

Adjunto de secretário de Estado da Proteção Civil e dirigente socialista assume ter recomendado fornecedores. Desconforto na ANEPC com passa-culpas de Artur Neves.

Francisco José Ferreira, adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, e presidente da concelhia do PS/Arouca, foi quem recomendou as empresas para a compra das 70 mil golas antifumo inflamáveis, 15 mil kits de emergência com materiais combustíveis e panfletos, entregues às 1909 povoações do programa "Aldeia Segura, Pessoas Seguras".

Pelos materiais, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pagou 350 mil euros às empresas Foxtrot Aventura - propriedade do marido de uma autarca do PS de Guimarães - e à Brain One, Lda, cujos donos têm, há vários anos, adjudicações da Câmara de Arouca, onde Artur Neves foi autarca durante 12 anos, até ir para o Governo.

