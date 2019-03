Lídia Pereira é a número dois do PSD para as europeias

Hoje às 19:55 Facebook

Lídia Pereira foi, esta segunda-feira, apresentada como número dois do PSD para o Parlamento Europeu.

"A Lídia Pereira, senior consultant numa Big Four, 27 anos - a primeira personalidade portuguesa e a primeira mulher a presidir à maior organização política de juventude da Europa - é a minha proposta para n° 2 da lista do PSD ao Parlamento Europeu", escreveu Rui Rio, na sua conta do Twitter.

"O futuro passa pelos jovens", sublinhou.

A lista de candidatos sociais-democratas às eleições europeias é encabeçada por Paulo Rangel. A 18 de fevereiro, a JSD anunciou que Lídia Pereira seria o nome indicado por aquela estrutura para integrar a lista do PSD às eleições que se disputam a 26 de maio, uma decisão tomada em Conselho Nacional Extraordinário.