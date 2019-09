Ligação da Ryanair entre Porto e Lisboa termina em outubro

Ana Sofia Rocha Hoje às 09:50 Facebook

Ponte aérea vai passar a ser feita apenas pela companhia portuguesa TAP. Corte na rota doméstica poderá prejudicar a cidade e o Aeroporto de Sá Carneiro, que previa receber cerca de 13 milhões de passageiros.

A Ryanair, companhia aérea irlandesa de baixo custo, vai deixar de fazer a ligação entre o Porto e Lisboa a partir de 25 de outubro. Esta viagem passa a ser feita apenas pela companhia portuguesa TAP.

Só quem se quis antecipar na compra de bilhetes para novembro é que percebeu que a ligação entre a capital e a Invicta iria acabar. A empresa irlandesa ainda não fez anúncio público, mas ao JN confirmou que, "por razões comerciais, a rota de Porto para Lisboa iria deixar de operar já a partir do dia 25 de outubro". Ainda assim, a companhia reforçou que no Porto, durante a temporada de inverno de 2019, terá 57 rotas a operar. Mais 27 do que a partir de Lisboa.