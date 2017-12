Marcelo já recebe visitas e a primeira foi do amigo Francisco George

S.A. Hoje às 10:31, atualizado às 11:49 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe esta sexta-feira as primeiras visitas no hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde está a recuperar após uma cirurgia de urgência a uma hérnia umbilical.

Marcelo Rebelo de Sousa "está bem disposto", revelou Francisco George à RTP, esta sexta-feira de manhã, à saída do hospital Curry Cabral, onde se dirigiu para visitar "o amigo", depois da cirurgia de urgência a que foi submetido na quinta-feira à tarde.

O presidente da Cruz Vermelha não quis prestar mais declarações aos jornalistas, justificando que realizou a visita "a título particular".

Pouco antes das 11 horas, foi o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, a deixar a unidade hospitalar depois de visitar o chefe de Estado, que encontrou "sereno mas com vontade de retomar o trabalho".

Rita Cabral, companheira de Marcelo Rebelo de Sousa, entrou no hospital Curry Cabral cerca das 11 horas.

Para esta sexta-feira estão agendadas as visitas do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues (11.30 horas) e do primeiro-ministro António Costa, que estará acompanhado do ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes (12 horas).

Um novo boletim clínico sobre a recuperação do presidente da República será divulgado pelas 13 horas.

Marcelo Rebelo de Sousa foi submetido a uma intervenção simples mas urgente na quinta-feira para tratar uma hérnia umbilical encarcerada, que estrangulou.