Maria do Céu Albuquerque: "Não há regiões beneficiadas em relação a outras"

Maria do Céu Albuquerque anuncia périplo do Governo pelo país para discussão do Portugal 2030.

Há menos de um mês na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, do recém-criado Ministério do Planeamento, Maria do Céu Albuquerque justifica a lentidão na execução do Portugal 2020 com a complexidade deste quadro de fundos europeus. Contudo, mesmo que isso soe a eleitoralismo, garante que durante este ano chegará a 100% a aprovação do investimento.

A Oposição fala numa execução do Portugal 2020 aquém das expectativas e o Governo garante que tudo corre bem. Afinal qual é o cenário correto?