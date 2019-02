Marisa Matias apoia campanha pela dieta vegan do Papa

Dina Margato Hoje às 15:53 Facebook

Marisa Matias é um dos 40 eurodeputados que assinaram uma declaração conjunta de apoio a Genesis Butler, ativista que fez o repto ao Papa para ser vegetariano durante a Quaresma.

Os eurodeputados estão a associar-se à Campanha Million Dollar Vegan, que prometeu um milhão de dólares a uma instituição escolhida pelo líder da Igreja Católica se este se comprometer a fazer refeições compostas exclusivamente por vegetais, pondo de parte todos os produtos de origem animal, durante os 40 dias da Quaresma.

A iniciativa europeia partiu do eurodeputado alemão Srefan Eck, que conseguiu reunir o apoio de 40 colegas do Parlamento Europeu, pertencentes a 17 países. A bloquista Marisa Matias juntou-se à causa.

O rosto desta campanha internacional é a jovem de 12 anos, de Los Angeles, Estados Unidos, Genesis Butler. A menina deixou de consumir produtos de origem animal aos seis anos depois de descobrir a proveniência da carne e do leite que lhe chegava à mesa.

Em 2017, Genesis tornou-se popular por ser a mais jovem oradora das conferências TEDx. Num discurso de sete minutos, a ativista explicou as suas opções alimentares e os motivos. A associado à defesa dos animais colocava em simultâneo a defesa do planeta.

Se todas as pessoas do planeta não comerem carne durante os 40 dias da Quaresma - período que vai do Carnaval à Páscoa - as emissões de dióxido de carbono reduziriam o equivalente à produção anual de um país como o da Alemanha.