Máximas de 23 a 32 graus com nevoeiro, aguaceiros e trovoada

Muita nebulosidade no litoral oeste, aguaceiros e trovoadas durante a tarde no interior Norte e Centro são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quarta-feira.

Para o Norte e Centro, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se com muito nevoeiro no litoral até meio da manhã, nebulosidade que poderá persistir ao longo do dia na faixa costeira a norte do Cabo da Roca. Durante a tarde, a nebulosidade vai aumentar em especial nas regiões do interior, com ocorrência de aguaceiros que poderão ser localmente intensos e acompanhados de trovoadas. Espera-se uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões do interior.

No Sul, o céu estará pouco nublado ou limpo, apresentando-se com períodos de maior nevoeiro no litoral oeste e em alguns locais do Baixo Alentejo e interior algarvio meio da manhã, e aumentando temporariamente de nebulosidade em especial por nuvens altas a partir da tarde. A temperatura máxima vai sofrer uma pequena descida.

Em todo o território continental, o vento será fraco ou moderado. As temperaturas mínimas vão variar entre os 12 graus Celsius, em Bragança, e os 14, em Portalegre, e as máximas entre os 22, em Aveiro, e os 32, em Santarém.