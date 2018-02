Megafraude com gasóleo espanhol dá rombo de 200 milhões ao Estado

PEDRO ARAÚJO Hoje às 00:30 Facebook

Documento das petrolíferas estima fuga aos impostos na ordem dos 200 milhões de euros nos últimos quatro a cinco anos.

Uma fraude fiscal pode ter lesado o Estado português, ao longo dos últimos quatro a cinco anos, em cerca de 200 milhões de euros devido à importação ilegal de gasóleo espanhol por via terrestre.

As suspeitas de fraude fiscal, ao nível do IVA e do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), foram suscitadas num documento da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), que foi distribuído em 2017 aos seus associados. António Comprido, secretário-geral da Apetro, negou a sua existência, mas três fontes distintas do setor petrolífero, uma das quais preferiu não ser identificada, confirmaram o contrário, atribuindo a sua não divulgação à tentativa de evitar alarme ou dar os sinais errados à maioria dos operadores, que poderiam sentir-se tentados a ter atuações à margem da lei devido a uma aparente impunidade.

